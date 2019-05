Milan, grave infortunio per Caldara: rottura del crociato, starà fuori 5/6 mesi

02/05/2019

Non c'è pace per Mattia Caldara, che giovedì ha accusato un grave infortunio al ginocchio nel corso dell'allenamento e ha lasciato Milanello in stampelle. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato la rottura del legamento crociato: per l'ex juventino, che si trova già a Roma dove venerdì verrà operato presso la clinica di Villa Stuart, sono previsti 5/6 mesi di stop.

Caldara, arrivato in estate dalla Juve, dopo l'apparizione in Europa League contro il Dudelange, una settimana fa nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha giocato la sua seconda partita da titolare di questa stagione, tormentata da cinque mesi di stop per guai muscolari prima e poi per un infortunio al tendine d'Achille. Sembrava fosse arrivato alla fine del tunnel e invece, purtroppo, ecco un altro grave infortunio, stavolta al legamento crociato del ginocchio. Per Gattuso un problema in più e un altro difensore in meno in un momento difficile e cruciale della stagione.