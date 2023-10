Milan, grande attesa per gli esami di Loftus-Cheek

Loftus-Cheek sì o Loftus-Cheek no. Il grande dubbio di casa Milan a due giorni dalla sfida in Champions League sul campo del Borussia Dortmund sarà sciolto in mattinata dopo che l'inglese si sarà sottoposto a tutti gli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Secondo alcune fonti tra cui La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe nessuna speranza di vedere l'inglese in campo mercoledì sera in Germania (e neanche a Genova nel weekend), ma secondo altri tra cui Il Corriere della Sera il problema dell'ex Chelsea non sarebbe grave e potrebbe anche scendere in campo contro i gialloneri.