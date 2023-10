Uefa, addio Champions: si studia la Superlega con promozioni e retrocessioni 

DALLA FRANCIA

Il numero uno Ceferin ha in cantiere una nuova lega: così scomparirebbero le attuali competizioni continentali per club

Altro che Superlega come l'avevamo conosciuta negli scorsi anni: la Uefa sta pensando di rivoluzionare, davvero, le tre competizioni europee andando pure oltre. La clamorosa indiscrezione arriva da El Pais: Ceferin ha intenzione di mettere in piedi un torneo tutto nuovo, con tre leghe da 18 squadre ciascuna, con tanto di promozioni e retrocessioni. Un qualcosa che si ispira all'attuale Nations League. Una sorta di campionato europeo con tanti più match in calendario, che andrebbe ovviamente ad 'oscurare' le partite nazionali.

Vedi anche juventus La Juventus dice addio alla SuperLega: il comunicato ufficiale Nel dettaglio ci sarebbero due retrocessioni tra la prima e la seconda serie, mentre salirebbero a quattro invece, le promozioni e retrocessioni nelle restanti due. Il progetto scatterebbe nel 2027 e vedrebbe quindi l'eliminazione totale di Champions League, Conference League e Conference League. Da capire però quali saranno i criteri di ammissione al torneo che sta già facendo discutere: in calendario ovviamente, aumenterebbero le gare con protagonisti i big-club (con incastri tutti da trovare con i singoli campionati nazionali) e di conseguenza lo spettacolo. A gioire non sarebbero gli allenatori, già infastidi attualmente per i numerosi impegni.