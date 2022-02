Milan, Giroud: "Vinciamo il derby e lotteremo per lo scudetto fino alla fine"

MILAN

L'attaccante francese, esperto di stracittadine londinesi, pronto alla sua prima volta contro i nerazzurri

In Inghilterra ha vissuto da protagonista molti derby con Arsenal e Chelsea: "Ho segnato al primo contro il Tottenham e abbiamo vinto 1-0. I derby sono partite speciali che sento molto". E ora Olivier Giroud si scalda per la sua prima sfida contro l'Inter: l'attaccante francese del Milan è carico e fiducioso. "Crediamo allo scudetto. Se vinciamo penso che avremo l'opportunità di lottare fino alla fine. I tifosi finora hanno visto le mie qualità, ma so che posso fare ancora di più, la cosa importante è stare bene fisicamente. Voglio segnare di più e aiutare la squadra".

Giroud si è raccontato nel format esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, il sito d'intrattenimento sportivo Official Partner di Ac Milan. "Le prime sensazioni sono state di orgoglio per aver firmato con il grande Milan, perché sono un tifoso rossonero e poi perché i francesi che hanno giocato qua erano tutti forti, vincendo tanto come Papin, uno dei miei giocatori preferiti". Su Ibra: "Mi piace moltissimo, lui e Shevchenko sono due attaccanti che ho sempre ammirato. Quando avevo 20 anni lui era già al top e i miei amici mi regalarono la sua maglia. Penso di averla ancora, ma questo è un segreto che non ho ancora svelato a Ibra".

Sugli obiettivi professionali per il 2022: "Il mio primo obiettivo è di vincere lo scudetto con il Milan, nella mia testa adesso c'è solo il Milan, oltre naturalmente alla mia famiglia".