Milan, Giroud si allena regolarmente. Anche Diaz recuperato per Londra

VERSO TOTTENHAM-MILAN

Ottime notizie dall'infermeria rossonera per Stafano Pioli alla vigilia del ritorno degli ottavi contro il Tottenham che può valere una stagione

La sua assenza a Milanello ieri per colpa di un attacco influenzale aveva fatto passare una notte quasi insonne ai tifosi del Milan, ma oggi, nella seduta di rifinitura prima della partenza per Londra, Olivier Giroud si è allenato regolarmente e ha spazzato via tutti i dubbi: domani sera contro il Tottenham il francese ci sarà. Tirano un sospiro di sollievo i tifosi rossoneri e lo fa anche Stefano Pioli, che può sorridere per un altro recupero importante come quello di Brahim Diaz, match winner dell'andata.

Lo spagnolo aveva subito una distorsione al ginocchio prima della Fiorentina e potrebbe anche partire dalla panchina per lasciare posto a Krunic e a un centrocampo più muscolare, ma per il tecnico rossonero è sicuramente molto importante aver recuperato tutti i giocatori in dubbio alla vigilia di una partita che può valere una stagione (e anche circa 20 milioni di euro).

Presente all'allenamento di rifinitura anche Divock Origi (è probabile che Giroud possa non avere tutti i 90 minuti nelle gambe), ma il numero 9 sta bene e non ci sono dubbi che sarà lui a guidare l'attacco, con l'attesissimo Leao e uno tra Krunic e Brahim Diaz alle sue spalle. Pochi dubbi, invece, sul resto della formazione: la difesa dovrebbe essere quella delle ultime uscite, con Kalulu, Thiaw e Tomori, mentre in mezzo con Tonali, Bennacer e Theo Hernandez, il tecnico rossonero deve ancora sciogliere i dubbi su chi schierare sull'out di destra, con Calabria che potrebbe essere preferito a uno tra Messias e Saelemaekers.

Vedi anche Milan Milan, primi problemi per il nuovo stadio a La Maura