Finale Champions, Sala annuncia: "Stiamo pensando a un maxi schermo a San Siro"

Con tutta probabilità il 31 maggio allo stadio di San Siro sarà allestito un maxi-schermo per trasmettere Inter-Psg, finale di Champions League che si svolgerà a Monaco di Baviera. "A Milano stiamo discutendo con l'Inter e anche con la Prefettura - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5 - non è ancora una notizia ufficiale ma c'è un'intenzione chiara di mettere un maxi schermo a San Siro per garantire alle persone di veder la partita anche in una situazione più tranquilla". Sala, tifoso interista, non sa ancora se sarà a Monaco: "È in corso una trattativa delicata con la mia compagna - ha detto - che il giorno dopo compie gli anni".