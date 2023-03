Milan, attacco influenzale per Giroud: Tottenham a rischio

VERSO TOTTENHAM-MILAN

L'attaccante francese ha saltato l'allenamento: Pioli spera di recuperarlo e potrebbe comunque portarlo a Londra, ma...

© Getty Images Milan in ansia per Olivier Giroud in vista della gara decisiva di Champions contro il Tottenham. L'attaccante francese, alle prese con un attacco influenzale, non si è presentato a Milanello per l'allenamento e potrebbe essere costretto a saltare la sfida di Londra. Le condizioni di Giroud sembrano in miglioramento e Stefano Pioli spera di poterlo avere a disposizione per l'ultimo allenamento prima della partenza. In ogni caso potrebbe decidere di portarlo comunque in Inghilterra nella speranza di recuperarlo, almeno per la panchina, in extremis.

Le condizioni di Giroud saranno quindi valutate ora per ora. Eventualmente al suo posto è pronto Origi, che sarebbe affiancato da Leao con uno tra Krunic e Brahim Diaz alle loro spalle. Pochi dubbi, invece, sul resto della formazione che Pioli presenterà a Londra. La difesa dovrebbe essere quella delle ultime uscite, con Kalulu, Thiaw e Tomori. In mezzo al campo sono sicuri di una maglia Tonali, Bennacer e Theo Hernandez, mentre il tecnico rossonero deve ancora sciogliere i dubbi per il giocatore da schierare sull'out di destra, con Calabria che potrebbe essere preferito a uno tra Messias e Saelemaekers.

Inutile dire, però, che in questo momento tutto il focus rossonero è su Giroud. La sua presenza in campo è chiaramente considerata fondamentale per la grande esperienza e la sua capacità, unica nella rosa a disposizione di Pioli, di tenere il pallone e permettere alla squadra di salire. Febbre a parte che, come detto, sembra in via di risoluzione, sarà da capire quali conseguenze possa aver avuto sul fisico dell'attaccante francese. Insomma, comunque vada è probabile che Giroud possa non avere tutti i 90 minuti nelle gambe. Alla vigilia di una sfida che decide buona parte della stagione, certamente non la migliore notizia possibile.