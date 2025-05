Coppa Italia: la Charity Gala Dinner in favore di Airc, Croce Rossa e Centro Paradiso di Soccavo

La Lega Serie A in occasione della finale di Coppa Italia ha organizzato la consueta Charity Gala Dinner che quest'anno sarà in favore di Fondazione Airc, Croce Rossa Italiana e Centro Paradiso di Soccavo (NA). All'evento parteciperanno numerose aziende, istituzioni e ospiti. Il programma prevede aste di beneficenza con in palio 4 quadri della Lega Serie A, il prestigioso vassoio serigrafato e 5 sculture cristallizzate ottenute dalle maglie da calcio di Vieri (Inter), Totti (Roma) e Fabio Cannavaro (Juventus), oltre a due protagonisti del match di mercoledì 14 maggio all'Olimpico: Riccardo Orsolini (Bologna) e Rafael Leao (Milan). L'atto finale della Coppa Italia sarà trasmesso in diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.