Calcio donne: Nazionale, stage a Roma per 35 azzurre dal 20 al 23 maggio

Nove giorni dopo la fine del campionato e tre dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma, che si disputerà sabato 17 maggio a Como, la Nazionale Femminile si radunerà presso il CPO Giulio Onesti di Roma per un breve stage in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Venerdì 30 maggio (ore 18.20) le azzurre affronteranno la Svezia allo stadio 'Tardini' di Parma, martedì 3 giugno a Swansea (ore 19.30 italiane) è invece in programma la sfida con il Galles. Il Ct Andrea Soncin ha deciso di puntare su 35 calciatrici per il raduno che si svolgerà da martedì 20 a venerdì 23 maggio. Prima chiamata per il portiere del Como Astrid Gilardi, per il difensore del Milan Nadine Sorelli e per la sua compagna di club Giorgia Arrigoni, che la scorsa settimana ha ricevuto il premio di miglior giovane della Serie A. Tornano nell'elenco delle convocate Martina Rosucci e Aurora Galli: per la juventina si tratta della prima chiamata dopo il grave infortunio subito nel marzo del 2023, stesso discorso per la centrocampista dell'Everton, convocata a otto mesi di distanza dalla rottura del crociato. Dopo essere stata condizionata da diversi problemi fisici si rivede in gruppo anche Schroffenegger. Al termine dello stage saranno diramate le convocazioni per il raduno in vista delle gare con Svezia e Galles, che inizierà lunedì 26 maggio a Parma.