Ex Milan, la nuova vita di Rodney Strasser: aiuta i ragazzi della Sierra Leone a proteggersi dal vaiolo delle scimmie

Strasser, 9 presenze, 1 gol e 1 scudetto conquistato in maglia rossonera (quello del 2011), ha oggi 35 anni e ha deciso di scendere in campo in prima persona per dare una mano, specialmente ai più giovani: "Si sta diffondendo nel mio paese e sto girando le scuole della Sierra Leone - ha spiegato al Corriere -. Nelle città, nelle piccole comunità, nei villaggi sto parlando con i ragazzi di tutto questo: dei rischi, di come prevenirlo e come curarlo. Domenica scorsa a Freetown abbiamo organizzato una piccola Maratona per sensibilizzare le istituzioni su questo problema. Presto apriremo anche una raccolta fondi sul sito www.rodneystrasserfoundation.com".