Milan, Giroud: "Riaccendiamo la spia blu per lo scudetto bis"

MILAN

L'attaccante francese in un'intervista a Rmc: "Questo è l'anno della conferma"

© Getty Images "Questo è l'anno della conferma, l'anno più difficile in generale. Devi riaccendere la spia blu. Siamo ancora più attesi, visto che abbiamo lo scudetto sulla maglia. Ma siamo pronti per raccogliere questa sfida, per mantenere le prime posizioni. abbiamo ancora sei partite di campionato fino al Mondiale più due di Champions League dove vogliamo davvero superare questa fase a gironi". In casa Milan Olivier Giroud suona la carica: bisogna voltare pagina dopo la sconfitta casalinga contro il Chelsea e restare nella scia delle prime con una buona prestazione a Verona.

"È vero che da titolare ho giocato 13 partite, cosa che non mi capitava da tempo. Abbiamo la possibilità di rotazioni, ma non siamo stati risparmiati dagli infortuni. Dovevo andare avanti - ha detto l'in un'intervista a Rmc - ma mi sento molto bene fisicamente. Giocare da titolare mi rende felice. Ho delle responsabilità in questa squadra e mi sento molto bene, quindi spero che continui". E ancora: "Vogliamo difendere il nostro titolo. Sappiamo che quest'anno è ancora più difficile perché squadre come Juve, Napoli o Inter si sono rafforzate molto, per non parlare di Roma, Atalanta, Lazio. Sono tante le squadre che possono ambire a questo scudetto, ma siamo partiti bene rispetto alle dirette avversarie. Il Napoli mi sembra in ottima forma, è davvero la squadra che mi ha impressionato di più a inizio stagione".

Sul doppio confronto perso contro il Chelsea: "Eravamo desiderosi, in particolare di Tim (Bakayoko), Tomori ed io, che giocavamo al Chelsea, di fare una grande impressione. Siamo rimasti molto delusi, ed è per questo che siamo molto motivati ​​a finire bene le ultime due partite. Sappiamo che se vinciamo questi incontri, passeremo. È bello avere il nostro destino nelle nostre mani, ma è sicuro che abbiamo uno spirito vendicativo in relazione a questo. Dobbiamo invertire la tendenza e fare di tutto per passare".

