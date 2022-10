Infortunati Milan, Pioli può recuperarne tre per il Monza

BUONE NUOVE

Maignan, Kjaer e De Ketelaere torneranno per il Monza. Il portiere disponibile anche in Champions

Gli infortunati in casa Milan sono sulla via del rientro e Stefano Pioli, a partire dalla sfida contro il Monza, potrebbe finalmente avere più scelte di formazione. Se per la trasferta di Verona i rossoneri avranno a disposizione gli stessi giocatori impiegati contro la Juventus, con Messias al posto di De Ketelaere tra i convocati, nella settimana successiva i tre infortunati meno gravi dovrebbero rientrare a partire da Maignan tra i pali. Anche Kjaer e il trequartista belga, se non ci saranno altri intoppi, rientreranno in gruppo.

Gli infortunati hanno riempito l'infermeria del Milan da inizio stagione, ma per l'ultima parte prima del Mondiale la speranza di Pioli è quella di avere un gruppo quasi interamente a disposizione per le sfide decisive in Champions League.

Maignan dopo la lesione al polpaccio punta a esserci contro il Monza, ma anche in Champions League dove potrebbe ritornare schierabile dal 24 ottobre. Kjaer e De Ketelaere invece sono attesi agli allenamenti in gruppo già dopo la trasferta del Bentegodi.

Niente da fare invece per gli infortunati di lungo corso come Florenzi, Calabria e Saelemaekers che si rivedranno solo nel 2023 con la maglia del Milan, come Ibrahimovic.