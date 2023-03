Milan, Giroud non basta: senza il vero Leao la Champions è a rischio

L'ANALISI

Meno di un gol a partita nelle ultime otto gare: rossoneri traditi dall'attacco e soprattutto da un irriconoscibile portoghese

Dopo la sbornia Champions, il Milan è tornato con i piedi per terra. Al termine di una giornata di campionato che poteva sorridere ai rossoneri viste le inattese frenate di tutte le principali concorrenti alla lotta per un posto nell'Europa che conta (Juve e relativo -15 a parte), la squadra di Pioli ha confermato di non essere del tutto guarita. In realtà, il problema principale riguarda un solo reparto, che è quello offensivo. Da inizio febbraio, il Milan è andato a segno complessivamente solo sette volte (con quattro gol subiti) nelle otto partite giocate tra Serie A e Champions League: meno di una rete di media a partita. Poco, se si vuole restare tra le prime quattro.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Siamo delusi, dobbiamo ancora crescere" Il fatto è che, oggi, l'unico che sta rispettando le attese è l'eterno Giroud. Il francese, in un modo o nell'altro, continua a mettere il suo nome nell'elenco dei marcatori, ma se non ci pensa lui, i compagni d'attacco non sono di grande aiuto. Messias a parte, che però è infortunato, nessuno tra i vari Leao, Rebic, Origi, Diaz e De Ketelaere va in gol in campionato da un mese e mezzo. Pioli spera che Ibrahimovic recuperi una condizione dignitosa in tempi brevi, ma non può essere lui il salvatore della patria.

Vedi anche Milan Serie A, Milan-Salernitana 1-1: Dia risponde a Giroud Perché chi sta veramente mancando è Rafa Leao. Il portoghese è irriconoscibile e non gioisce per un gol da metà gennaio a Lecce e da allora le sue prestazioni sono andate solo in calando. Anche a Londra, dove è stato probabilmente il peggiore in campo in una serata da ricordare per tutti gli altri. Sarà per la questione del contratto, sarà per una condizione fisica e mentale ben lontana dall'essere ottimale, sta di fatto che è lui l'unica vera nota stonata in un momento decisivo della stagione. Nelle prossime settimane ci si potrebbe giocare una buona fetta di classifica e il calendario dice che sabato sera si andrà a Udine senza lo squalificato Giroud, mentre alla ripresa dopo la sosta si andrà a Napoli. Perdere altri punti rischierebbe di risultare fatale nella volata Champions, soprattutto se la Juve dovesse riavere i 15 punti tolti dalla penalizzazione.