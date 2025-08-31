Fiorentina, Pioli: "Si poteva fare meglio ma andiamo avanti"

"Ci si aspetta sempre di poter vincere, le difficoltà ce le ha date la gara fisica che ha impostato il Torino. Abbiamo fatto la partita in maniera discreta". Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, a dopo il pareggio con il Torino. "Piccoli e Kean? Per giocare con due attaccanti così i movimenti vanno affinati, come l'intesa. Oggi volevamo giocare così, cerchiamo qualche errore tecnico in meno, qualche spunto, qualche passaggio negli ultimi 25 metri", ha aggiunto. "Dodò e Gosens possono giocare a quattro, ma credo che la difesa sia meglio a tre per gli interpreti che ho. Anche i due attaccanti sono gestibili per Gud, si abbassano i mediani, si fanno scendere. Oggi avevamo per la prima volta anche le due punte: sono soddisfatto di come abbiamo iniziato la stagione, era la quarta trasferta di fila e abbiamo lottato cercando di vincere. L'unica altra squadra che gioca con due punte come noi è l'Inter, ma giocano insieme da tanto tempo", ha proseguito. "Noi comunque non guardiamo in casa degli altri, facciamo il nostro e credo che gli equilibri ci siano. Troveremo alla ripresa squadre che giocano diversamente e cercheremo di adattarci, ma non sarà facile per nessuna difesa reggere l'urto di due attaccanti come Kean e Piccoli. Poi è chiaro che sperimenterò molto avendo tante gare, le partite cambiano e gli avversari pure, noi dobbiamo essere preparati a tutto", ha concluso.