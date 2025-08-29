Logo SportMediaset
QUI MILAN

Allegri: "Bravi ad avere pazienza. Nkunku è un giocatore di qualità, al mercato pensa il club"

L'allenatore rossonero è soddisfatto della vittoria di Lecce e della reazione dopo la sconfitta con la Cremonese

29 Ago 2025 - 23:30
© Getty Images

© Getty Images

"L'aspetto positivo è che abbiamo avuto molte occasioni ma abbiamo concesso situazioni in cui dovevamo comportarci meglio dietro, in fase difensiva dobbiamo migliorare. Era importante vincere per riscattare la sconfitta con la Cremonese. Contro il Lecce abbiamo avuto umiltà, attenzione e pazienza e dobbiamo continuare così", così Massimiliano Allegri dopo la vittoria al Via del Mare. Poi ha parlato del nuovo arrivo: "Nkunku ha una grande qualità che aumenta quella che già abbiamo davanti ma l'importante è l'equilibrio. Il cambio di sistema di gioco? Ho messo uno in più a metà campo ma in questo modo abbiamo più equilibrio e copriamo bene il campo. Dobbiamo trovare sicurezza e quella la trovi se non prendi gol".

Allegri ha affrontato il tema delle possibili partenze di Gimenez e Musah: "Non ho parlato con loro, c'era una partita importante e non bisogna spendere energie per il mercato. Per il bene di tutti era giusto pensare solo alla partita, domani la società penserà al da farsi per riportare il Milan a essere competitivo".

allegri
milan
serie a

