VERSO LECCE-MILAN

Il Milan a Lecce ritrova la Curva Sud: i tifosi tornano a sostenere la squadra

Al Via del Mare, i ragazzi di Allegri avranno un importante alleato in più nella caccia alla prima vittoria

29 Ago 2025 - 16:12
© IPA

© IPA

Dopo i 90 minuti in composto silenzio contro il Bari e la scena ripetuta domenica scorsa contro la Cremonese (unica eccezione, i cori e gli applausi per l'emozionatissimo Massimiliano Allegri tornato dopo oltre due lustri sulla panchina del Diavolo), la Curva Sud stasera a Lecce ha deciso di tornare a cantare e a tifare per il Milan. Al Via del Mare, si torneranno a sentire i cori della Sud, ma si rivedranno anche gli stendardi (ma nessuno striscione) e il consueto 'muro nero' che ha contraddistinto la curva milanista negli ultimi anni. Che sia un segnale di disgelo nei confronti della proprietà è presto per dirlo, ma non c'è dubbio che stasera Maignan e compagni avranno un alleato fondamentale in più nella caccia al primo successo in campionato.

La Curva Sud resta in silenzio: "Vogliamo tornare a tifare ma con la Cremonese ancora gli stessi divieti"

In Curva Sud serpeggia un fortissimo malumore, tra divieti della Procura per le note vicende legate alle inchieste sulle tifoserie meneghine e le restrizioni della società ritenute "penalizzanti" dagli ultras per quanto riguarda gli abbonamenti al secondo blu e l'impossibilità di esporre i classici striscioni, tra cui la bandiera con il numero 6 di Baresi perché "chi la sventola ha preso un Daspo nel 2014". 

curva sud
lecce-milan

