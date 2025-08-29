Il Milan a Lecce ritrova la Curva Sud: i tifosi tornano a sostenere la squadra

Dopo i 90 minuti in composto silenzio contro il Bari e la scena ripetuta domenica scorsa contro la Cremonese (unica eccezione, i cori e gli applausi per l'emozionatissimo Massimiliano Allegri tornato dopo oltre due lustri sulla panchina del Diavolo), la Curva Sud stasera a Lecce ha deciso di tornare a cantare e a tifare per il Milan. Al Via del Mare, si torneranno a sentire i cori della Sud, ma si rivedranno anche gli stendardi (ma nessuno striscione) e il consueto 'muro nero' che ha contraddistinto la curva milanista negli ultimi anni. Che sia un segnale di disgelo nei confronti della proprietà è presto per dirlo, ma non c'è dubbio che stasera Maignan e compagni avranno un alleato fondamentale in più nella caccia al primo successo in campionato.