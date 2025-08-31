Vieira: "Genoa ha giocato con coraggio"

"Credo che queste partite facciano crescere, perché abbiamo giocato con coraggio contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Che margini di miglioramento ha la squadra? Tanto potenziale, più giovane dell'anno scorso. Ci vuole tempo, dobbiamo dare pazienza loro di crescere. Per come abbiamo giocato con Lecce e Juve meritavamo di più. Sull'atteggiamento, il coraggio e l'aggressività siamo sulla strada giusta, per quanto ci siano cose da migliorare". Così il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, dopo la sconfitta contro la Juventus.