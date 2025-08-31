Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Vieira: "Genoa ha giocato con coraggio"

31 Ago 2025 - 22:10

"Credo che queste partite facciano crescere, perché abbiamo giocato con coraggio contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Che margini di miglioramento ha la squadra? Tanto potenziale, più giovane dell'anno scorso. Ci vuole tempo, dobbiamo dare pazienza loro di crescere. Per come abbiamo giocato con Lecce e Juve meritavamo di più. Sull'atteggiamento, il coraggio e l'aggressività siamo sulla strada giusta, per quanto ci siano cose da migliorare". Così il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, dopo la sconfitta contro la Juventus. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

01:31
MCH ALVERCA-BENFICA 1-2 MCH

Portogallo, il Benfica fa tre su tre

00:51
MCH ALDOSIVI-BOCA JUNIORS 0-2 MCH

Argentina: Boca, vittoria sotto il diluvio

02:23
Gatti: "Siamo solidi"

Gatti: "Siamo solidi"

01:03
Leali: "Peccato, ma siamo in crescita"

Leali: "Peccato, ma siamo in crescita"

03:12
Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

01:42
MCH SPARTA ROTTERDAM-FEYENOORD MCH

Il Feyenoord domina il derby di Rotterdam

01:39
MCH LIPSIA-HEIDENHEIM 2-0 MCH

Lipsia-Heidenheim 2-0: guarda gli highlights

01:41
MCH VOLENDAM-AJAX 1-1 MCH

Ajax, solo un pari sul campo del Volendam: finisce 1-1

01:34
MCH AUGSBURG-BAYERN 2-3 MCH

Gnabry, Luis Diaz e Olise: il Bayern espugna Augusta

01:31
MCH HOFFENHEIM-EINTRACHT FR. 1-3 MCH

Tris del Eintracht Francoforte sul campo dell'Hoffenheim: gli highlights

01:25
MCH SAN LORENZO-HURACAN 0-0 MCH

San Lorenzo-Huracan: niente gol nel Clasico del Barrio

01:49
MCH SPORTING-PORTO 1-2 MCH

Il Porto vince il big match con lo Sporting Lisbona: gli highlights

01:29
MCH PSV-TELSTAR 0-2 MCH

Colpaccio del Telstar: vince 2-0 sul campo del PSV Eindhoven

01:19
DICH GASP POST 30/8 DICH

Gasperini: "C'è voluta una Roma molto brava," siamo cresciuti"

01:50
DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH ALLEGRI PRE LECCE DICH

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

David, Vlahovic e Kolo

David, Vlahovic e Kolo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:32
Juventus, Vlahovic dopo il gol: "Sempre a disposizione". Poi il messaggio ai tifosi
22:17
Problemi per il Var durante Inter-Udinese: Marchetti parla allo stadio ma l'audio è assente
22:10
Vieira: "Genoa ha giocato con coraggio"
21:06
Fiorentina, Pioli: "Si poteva fare meglio ma andiamo avanti"
20:48
Juventus, Thuram incorona Vlahovic: "E' un leader"