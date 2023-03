Milan, Pioli: "Siamo delusi, dobbiamo ancora crescere"

QUI MILAN

"E' stata un'occasione persa. Dopo aver segnato dovevamo gestire meglio il match e invece abbiamo preso gol su una rimessa laterale..."

Dopo il pareggio con la Salernitana, Stefano Pioli è amareggiato e insoddisfatto. "Nel primo tempo abbiamo controllato abbastanza bene la gara, ma non con la pericolosità che volevamo - ha spiegato il tecnico del Milan -. Non è stato un calo mentale o fisico. Una squadra che va in vantaggio deve fare di più per vincere e invece abbiamo preso gol da una rimessa laterale...". "Dopo il pareggio la partita è diventata nervosa e spigolosa - ha aggiunto -. E' stata un'occasione persa. Dovevamo fare meglio e siamo delusi".

"Dobbiamo crescere se vogliamo essere una squadra di alto livello. Le grandi squadre affrontano ogni gara come se fosse decisiva. Alcuni hanno fatto bene, altri meno. Dobbiamo far meglio - ha proseguito Pioli continuando ad analizzare la partita -. Sapevamo che era molto importante e che non era facile. La Salernitana ci aveva creato problemi anche all'andata".

"Differenze con l'anno scorso? Il gruppo è sempre compatto e ha voglia di crescere e lavorare, ma non abbiamo la stessa continuità di risultati in campionato per stare davanti in classifica - ha continuato -. Tante squadre stanno avendo lo stesso problema tranne il Napoli. Abbiamo sofferto molto la ripresa dopo la pausa e dobbiamo crescere". "Dobbiamo essere competitivi in Europa e in Italia - ha aggiunto -. La gara di Champions doveva darci energie e intensità, invece stasera ci è mancato qualcosa".

"Di buono stasera c'è stata la voglia di cercare la vittoria fino alla fine - ha proseguito il tecnico rossonero -. Non è stata la miglior gara dal punto di vista tecnico e della brillantezza". "La difficoltà della gara era sbloccarla - ha aggiunto -. Una volta segnato dovevamo gestire meglio la palla, sacrificarci e cercare di raddoppiare, invece abbiamo subito il pareggio evitabile sugli sviluppi di una rimessa laterale. Dispiace perché sono situazioni su cui lavoriamo e dobbiamo crescere ancora".

Poi qualche battuta sui singoli. "Ibra è importante e ha determinate caratteristiche e nel finale l'abbiamo cercato con le palle alte - ha spiegato Pioli -. Giroud squalificato? Vedremo che scelte fare per Udine. Dobbiamo analizzare bene la gara perché si poteva e doveva fare meglio. Dobbiamo preparare la prossima gara con più attenzione". "Leao? Non credo che sia la situazione contrattuale a incedere sulle sue prestazione. Deve stare più dentro la partita - ha concluso -. Oggi abbiamo palleggiato troppo lentamente. Abbiamo concluso tanto, ma con poca precisione".