Milan, Giroud fa discutere: "Il Var mi dà fastidio, si riesce ancora a sbagliare" 

MILAN

L'attaccante della Francia senza peli sulla lingua in patria. E si candida alle prossime Olimpiadi

© Getty Images L'introduzione del Var ha migliorato o no il calcio? Il dibattito è sempre aperto, e Olivier Giroud sembra avere un'idea molto chiara. Intervistato da Canal Plus l'attaccante del Milan si è schierato prendendo posizione: "Attualmente il Var mi dà fastidio - l'uscita del 37enne che potrebbe lasciare i rossoneri a giugno -. Si perde del tempo, l'attesa è tanta e nonostante questo continuano a esserci degli errori. Vorrei che si trovasse un modo per ritrovare un po' di spontaneità". A influenzare forse il francese i tanti episodi discussi nell'attuale Serie A con polemiche e veri e propri sfoghi sempre più all'ordine del giorno.

Giroud, in trattativa con alcuni club della Mls per un possibile approdo in America nella prossima stagione, non è ancora stanco da giocare. Lo si evince anche dalla voglia, tutt'altro che celata, di prendere parte alle prossime Olimpiadi estive con la Francia. Chiaro il messaggio al selezionatore Henry: "Non voglio prendere il suo posto, ma penso che i tre che vorrebbe avere tra i giocatori over 23, siamo io, Griezmann e Mbappé. Vedremo se sarà possibile".