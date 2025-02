Milan, Gimenez si racconta:  "Kakà il mio modello, ecco perché mi chiamano Bebote"

Santiago Gimenez, primo messicano della storia del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club rossonero per presentarsi ai tifosi e raccontare tutte le tappe che dal Feyenoord l'hanno portato a Milano nell'ultimo mercato invernale: "Tutto è andato esattamente come volevo - ha spiegato il nuovo numero 7 del Diavolo - da bambino vedevo giocare Kakà, Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Pirlo, Gattuso... Ho incontrato anche Kakà, che è un modello per me non solo per il calcio, ma anche perché condividiamo la stessa fede. Da quel momento ho capito che il Milan era la destinazione giusta per me". Gimenez ha parlato anche del suo rapporto con il gol ("L'unico modo per restituire ai tifosi la gioia che ti danno") e svelato da dove viene il soprannome Bebote: "Colpa di un amico di mio padre...". Di seguito l'intervista completa.