Milan, i tifosi spingono per il 4-2-fantasia ma Conceiçao non vuole correre. Il piano tra Empoli e Feyenoord

Ritorno al...passato. A 14 anni dall'era Leonardo in casa Milan si sogna nuovamente di vedere 4-2-fantasia. Un modulo a dir poco offensivo che potrebbe vedere in campo, tutti assieme, Gimenez, Leao, Joao Felix e Pulisic. Una soluzione apprezzata anche dallo stesso Conceiçao che però non vuole fare corse in avanti. Al primo posto nella testa del tecnico portoghese c'è l'equilibrio di squadra: dei passi avanti su questo fronte ci sono stati. Vietato vanificare tutto adesso, consapevole del fatto che avere degli assi in panchina pronti a subentrare potrebbe rivelarsi ugualmente importante.