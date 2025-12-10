Logo SportMediaset

Calcio

Pescara, tribuna inagibile e meno posti riservati all'Adriatico: protestano i tifosi disabili

10 Dic 2025 - 19:15

Stato di agitazione degli aderenti al Club Delfini Determinati che rappresenta i tifosi del Pescara disabili, in merito alla collocazione all'interno dello stadio Adriatico, in occasione delle partite del Pescara. 

Lo rende noto il presidente del club, Claudio Ferrante, alla luce di una riunione in Comune alla quale erano presenti, oltre all'assessore Massimiliano Pignoli, l'assessore allo Sport, Patrizia Martelli, un dirigente e un tecnico comunale, insieme ai rappresentanti del Pescara Calcio e dei Delfini Determinati. 

"Fin da subito è stato chiarito che l'attuale inagibilità della Tribuna Majella e la conseguente riduzione della capienza del settore disabili è destinata, presumibilmente, a protrarsi ancora a lungo. Per questo la richiesta dei Delfini Determinati resta invariata: individuare soluzioni condivise, accessibili e realmente fruibili affinché tutti i tifosi con disabilità possano assistere in sicurezza alle partite. Abbiamo apprezzato - spiega Ferrante - la disponibilità e la sensibilità degli assessori e dei tecnici comunali a risolvere il problema, ed è emersa una proposta concreta: ricavare un altro settore disabili, sicuro e accessibile, speculare a quello esistente, nella Tribuna Majella inferiore sud, con servizi igienici adeguati. Resta però una forte incognita sui tempi di realizzazione, soprattutto rispetto alla necessità di un intervento immediato, considerando anche il già grave ritardo con cui l'amministrazione comunale si è attivata. I Delfini Determinati hanno chiesto, e ottenuto, che già dalla prossima partita interna contro il Frosinone vengano messi a disposizione servizi igienici realmente adeguati per le persone con disabilità. Rimaniamo in attesa, a breve, di risposte chiare su tempi e fattibilità dell'altra area proposta, al confine con la Curva Sud. Tuttavia, la sola disponibilità non basta a risolvere il problema: permane lo stato di agitazione dei tifosi con disabilità, che si trasformerà in una protesta clamorosa se questa o altre soluzioni condivise non verranno realizzate in tempi brevi".  

Ultimi video

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:02
DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

02:13
DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

01:18
DICH VANOLI PRE FIORENTINA-DINAMO

Vanoli: "Devo trovare il click nella testa giocatori"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

02:24
Stasera Juventus-Pafos

Stasera Juventus-Pafos

02:24
Stasera Benfica-Napoli

Stasera Benfica-Napoli

01:45
Mou carico per il Napoli

Mou carico per il Napoli

02:38
La Dea che fa sognare

La Dea che fa sognare

01:58
La moviola dell'Inter

La moviola dell'Inter

02:00
Inter, brutto k.o.

Inter, brutto k.o.

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

21:05
Torino, primo blitz di Petrachi al Filadelfia: "Sono carico"
20:48
Juve: Tacconi, Brio e Bonini allo Stadium per la sfida con il Pafos
20:41
Genoa, nel cuore del centro storico il nuovo store con area ristorazione
20:13
Champions, le formazioni ufficiali di Benfica-Napoli: in mediana ancora Elmas-McTominay
20:11
Champions, le formazioni ufficiali di Juventus-Pafos: Zhegrova e David titolari