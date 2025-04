Serie A, calendario corsa Champions: sei squadre in sei punti, Milan quasi fuori

Sette al termine di una Serie A che tanto per lo scudetto quanto per la corsa Champions è più incerta che mai. Sette, infatti, sono le squadre a contendersi il terzo e quarto posto per l'Europa che conta, con 21 punti ancora a disposizione che diranno chi avrà la meglio e quali saranno le due contente alla fine della fiera. Punti pesanti, giornate in cui ogni passo falso potrà essere decisivo per la qualificazione alla competizione più ambita. Eccezion fatta per Inter e Napoli, a contendersi gli ultimi due posti sono come detto in sette, o per meglio dire sei e mezzo: Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e... Milan.