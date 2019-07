Milan, Giampaolo: "Abbiamo giocato bene ma serve tempo"

POST-PARTITA

Marco Giampaolo appare soddisfatto nonostante la sconfitta del Milan contro il Bayern Monaco in ICC. "Abbiamo giocato bene, ho tanti riscontri positivi. Loro sono più avanti di noi, hanno già giocato diverse partite. Noi eravamo alla prima e ci siamo arrivati con tanti giocatori forti fuori. Abbiamo provato a riproporre l'idea del gioco provato in questi dieci giorni a Milanello", sottolinea il tecnico a Milan Tv.

Milan, Goretzka firma il primo ko di Giampaolo

L'ex Samp guarda avanti con ottimismo anche se chiede pazienza: "Ci sono un po' di cose da mettere a posto e io ho diversi spunti per andare a lavorare nel miglior modo possibile sulle cose che vanno sistemate. La squadra ha grandi qualità, i giocatori capiscono subito cosa manca e lavorano bene per rimediare. Per assimilare un certo tipo di gioco ci vuole tempo".

Sui singoli: "Hernandez mi e' piaciuto molto, ha grande qualità' e forza. Peccato si sia fatto male. Gabbia? Il ruolo del difensore centrale è complicato, io ho delle richieste ben precise per quel ruolo. Quando trovo giocatori così disponibili ed intelligenti diventa tutto più facile, Gabbia ha giocato con grande attenzione. Ora sta a lui impegnarsi per provare a crearsi più spazio".