Milan, Theo Hernandez ko: distorsione alla caviglia destra

LO STOP

Un infortunio che fa più male della sconfitta contro il Bayern Monaco nell'International Champions Cup. Alla fine del primo tempo Theo Hernandez, fino a quel momento molto positivo, è uscito in barella per infortunio. Trauma distorsivo alla caviglia destra: questo l'esito dei primi accertamenti radiologici ai quali è stato sottoposto il laterale francese mentre sono state escluse fratture. Il 21enne potrebbe recuperare per la prima di campionato.

In ogni caso una brutta notizia per Giampaolo anche perché l'ex Real Madrid, in gol al debutto nell'amichevole contro il Novara, era stato come detto tra i migliori nella prima frazione contro i bavaresi. Il ko complica momentaneamente i piani del tecnico, costretto a studiare altre soluzioni sull'out di sinistra. anche se non mancano le alternative (Ricardo Rodriguez e Calabria).