Milan, Gabbia: "Troppa cattiveria su Leao. Gli italiani? In campo solo se meritano"

Intanto, tornando al Milan, quest'anno è scivolato via lo scudetto...

"Cosa è mancato? Non lo so, ma per me abbiamo fatto il massimo. Va riconosciuto il merito a chi è stato più forte e fargli i complimenti. So che è difficile da accettare per i tifosi, lo è anche per me, ma nello sport bisogna saper accettare il risultato. La seconda stella? E' l'obiettivo per il prossimo anno e il mio sogno: la Champions e la seconda stella, per dedicarli a mia nonna".



Ma ci saranno Modric e Leao?

"Modric lo pressiamo ogni giorno - dice -, ma è una sua scelta di vita. Con Rafa a volte c'è troppa cattiveria. Noi compagni sappiamo quanto è forte e vorremmo continuare assieme".



Anche con Allegri?

"Per noi è fondamentale. Deciderà lui, ovviamente, ma noi nello spogliatoio speriamo tutti che resti. Ha portato aria nuova. Guardate la difesa: ora siamo la seconda migliore d'Europa dopo l'Arsenal. Con noi è felice, ce lo dice sempre...".