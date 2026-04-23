ESCLUSIVA

Pavlovic, parole da leader: "Resto e vinco al Milan". E 'chiama' Vlahovic: "Un grande, è il numero uno. Lo sento spesso"

Il difensore serbo in esclusiva a Sportmediaset: "Con Allegri possiamo migliorare ancora tanto"

23 Apr 2026 - 08:07
videovideo

Titolare nel Milan che si avvicina a grandi passi alla Champions e fresco papà. È un periodo d'oro per Strahinja Pavlovic, perno della difesa meno battuta dell'attuale Serie A: la sua idea è quella di restare a lungo in rossonero. Magari con il connazionale Dusan Vlahovic come compagno di squadra, dato che Dusan è stato più volte accostato proprio ai meneghini. "Dusan lo sento molto spesso, è un numero uno quando è in forma (ride, ndr). Mi piace tanto, sarebbe molto giocare con lui" la rivelazione del centrale serbo nel corso dell'intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset.

Parole pronunciate in italiano "me lo stanno insegnando Gabbia, Bartesaghi e Ricci" e con una certa timidezza: toccherà alla società fare il resto visto che Vlahovic è in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno. Prima c'è da finire la stagione e blindare in panchina Allegri, elogiato dallo stesso Pavlovic con parole al miele: "Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico - ha proseguito -. Il suo futuro? Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più".

Infine le parole al miele per il Milan e per la città dove crescerà anche suo figlio, nato da poco e forse più adatto a giocare a basket rispetto al calcio per colpa "dei piedi troppo grossi". "Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan. Cantare il coro con i tifosi a fine partita? Accadeva anche quando ero al Partizan, dobbiamo essere uniti con il nostro pubblico". 

Leggi anche

Il Milan valuta l'addio di Leao tra i 40 e i 50 milioni: Arabia, Premier o Barça le possibili destinazioni

milan
pavlovic
intervista esclusiva
vlahovic

Ultimi video

02:06
Coppa Italia Live, mercoledì

Motta, il para rigori scoppia in lacrime di... gioia: "Scusate, ma non sono abituato..."

08:17
Atalanta-Lazio: la sequenza dei rigori

Atalanta-Lazio: la sequenza dei rigori, super-Motta porta i biancocelesti in finale

01:05
DICH PAVLOVIC CORI CURVA SRV

Pavlovic tifoso canta il coro della Sud: "Vivo solo per te"

01:02
DICH PAVLOVIC SU FIGLIO SRV

Pavlovic papà se la ride: "Con quei piedoni può giocare solo a basket"

08:23
Sarri: "Grande gruppo, abbiamo fatto una partita da uomini"

Sarri: "Grande gruppo, abbiamo fatto una partita da uomini"

01:33
Pazzini, Tacchinardi e Mauro elogiano Motta

Pazzini, Tacchinardi e Mauro elogiano Motta

01:48
Patric: "Motta è sorprendente"

Patric: "Motta è sorprendente"

01:17
Lazio: le emozioni e la gioia di Motta nel post partita

Lazio: le emozioni e la gioia di Motta nel post partita

03:55
Patric: "Ci meritiamo questo traguardo"

Patric: "Ci meritiamo questo traguardo"

06:18
Percassi: "Conduzione arbitrale pessima, episodio gravissimo"

Percassi: "Conduzione arbitrale pessima, episodio gravissimo"

05:08
Sarri: "Partita difficilissima. Motta? Ha numeri impressionanti"

Sarri: "Partita difficilissima. Motta? Ha numeri impressionanti"

03:56
Atalanta-Lazio 1-1 (2-3 d.c.r.): gli highlights

Atalanta-Lazio 1-1 (2-3 d.c.r.): gli highlights

03:42
Percassi: "Evidente errore nel gol annullato ad Ederson"

Percassi furioso: "Evidente errore nel gol annullato a Ederson, ingiustificabile"

06:40
Atalanta-Lazio: la moviola

Atalanta-Lazio: la moviola

02:37:07
Atalanta-Lazio: partita integrale

Atalanta-Lazio: partita integrale

02:06
Coppa Italia Live, mercoledì

Motta, il para rigori scoppia in lacrime di... gioia: "Scusate, ma non sono abituato..."

I più visti di Milan

Verso Milan-Juventus

Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina

Milan, a tutti Bartesaghi

Milan, a tutto Bartesaghi

Verona-Milan 0-1: gli highlights

Verona-Milan 0-1: gli highlights

DICH ALLEGRI SU LEAO PER SITO 18/4 DICH

Allegri: "Leao? I fischi gli hanno fatto bene e lo vedrete…"

Pavlovic, parole da leader: "Resto e vinco al Milan". E 'chiama' Vlahovic: "Un grande, è il numero uno. Lo sento spesso"

DICH ALLEGRI IN MIX POST MIL-COMO 18/2 DICH

Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Non ho ricevuto chiamate, la mia testa è solo sul Milan. Bel gioco? Conta altro"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:15
Argentina, allarme incendi: vietata la 'pioggia di coriandoli' negli stadi di Buenos Aires
Inter-Lazio 2025/26
10:07
Inter-Lazio, quanto vale la finale di Coppa Italia in milioni di euro
09:21
Presidenza Figc, Malagò e Abete a cena assieme prima del duello. Spuntano Maldini e Zola
09:15
Milan, premio Allegri: scatta il giorno di riposo verso la Juventus
00:30
Lazio, Sarri: "Motta deve avere nella testa di migliorare ancora"