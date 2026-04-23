Pavlovic, parole da leader: "Resto e vinco al Milan". E 'chiama' Vlahovic: "Un grande, è il numero uno. Lo sento spesso"
Il difensore serbo in esclusiva a Sportmediaset: "Con Allegri possiamo migliorare ancora tanto"
Titolare nel Milan che si avvicina a grandi passi alla Champions e fresco papà. È un periodo d'oro per Strahinja Pavlovic, perno della difesa meno battuta dell'attuale Serie A: la sua idea è quella di restare a lungo in rossonero. Magari con il connazionale Dusan Vlahovic come compagno di squadra, dato che Dusan è stato più volte accostato proprio ai meneghini. "Dusan lo sento molto spesso, è un numero uno quando è in forma (ride, ndr). Mi piace tanto, sarebbe molto giocare con lui" la rivelazione del centrale serbo nel corso dell'intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset.
Parole pronunciate in italiano "me lo stanno insegnando Gabbia, Bartesaghi e Ricci" e con una certa timidezza: toccherà alla società fare il resto visto che Vlahovic è in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno. Prima c'è da finire la stagione e blindare in panchina Allegri, elogiato dallo stesso Pavlovic con parole al miele: "Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico - ha proseguito -. Il suo futuro? Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più".
Infine le parole al miele per il Milan e per la città dove crescerà anche suo figlio, nato da poco e forse più adatto a giocare a basket rispetto al calcio per colpa "dei piedi troppo grossi". "Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan. Cantare il coro con i tifosi a fine partita? Accadeva anche quando ero al Partizan, dobbiamo essere uniti con il nostro pubblico".