Pavlovic, parole da leader: "Resto e vinco al Milan". E 'chiama' Vlahovic: "Un grande, è il numero uno. Lo sento spesso"

Parole pronunciate in italiano "me lo stanno insegnando Gabbia, Bartesaghi e Ricci" e con una certa timidezza: toccherà alla società fare il resto visto che Vlahovic è in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno. Prima c'è da finire la stagione e blindare in panchina Allegri, elogiato dallo stesso Pavlovic con parole al miele: "Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico - ha proseguito -. Il suo futuro? Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più".