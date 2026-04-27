Milan, Modric sotto i ferri: "Frattura dello zigomo"

Brutta tegola per Massimiliano Allegri e il MIlan in vista del rush finale del campionato. Come comunicato dal club rossonero, "gli esami strumentali cui si è sottoposto oggi Luka Modric hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione". Il croato si era fatto male ed era stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a una testata ricevuta involontariamente da Locatelli cercando di colpire il pallone di testa.