Milan, Fonseca esonerato: arriva Sergio Conceiçao

Game Over Fonseca. Il pareggino contro la Roma e gli otto punti di distacco dalla zona Champions hanno messo la parola fine sull'avventura del tecnico portoghese sulla panchina del Milan. La decisione del club, nell'aria già dalla mattinata e da noi anticipata nel corso di XXL, è arrivata immediatamente dopo una surreale conferenza stampa in cui il tecnico è stato lasciato solo a parlare con i giornalisti. Con l'esonero nei primi sei mesi di lavoro, grazie a una clausola il club di via Aldo Rossi non dovrà corrispondere al tecnico i due anni residui del suo contratto. Serene le parole di Fonseca lasciando San Siro: "E' vero, sono in uscita dal Milan. Mi dispiace, ma lascio con la coscienza a posto".