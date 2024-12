Milan, Fonseca al capolinea: al suo posto è pronto Sergio Conceiçao

Game Over Fonseca. Il pareggino contro la Roma e gli otto punti di distacco dalla zona Champions hanno messo la parola fine sull'avventura del tecnico portoghese sulla panchina del Milan. La decisione del club, nell'aria già dalla mattinata e da noi anticipata nel corso di XXL, dovrebbe arrivare a momenti, ma intanto il tecnico ha già salutato la squadra. Al suo posto è pronto Sergio Conceiçao, che arrivato a Milano per firmare il contratto e prendere subito in mano la squadra in vista della Supercoppa italiana di inizio gennaio (esordio contro la Juventus di suo figlio).