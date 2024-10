Milan, Fonseca: "Addio scudetto? Nessuno lo ha mai vinto o perso in nove partite"

Scudetto sempre nel mirino?

"Non posso dire il contrario dopo aver visto come abbiamo giocato e come la squadra ha reagito a un momento difficile, lottando e mostrando di essere unita. Abbiamo giocato solo nove partite e io non ricordo nessuna squadra vincere un campionato dopo nove partite o perderlo dopo nove partite. Voglio continuare con il mio cammino, che mi sembra nitido, e ottenere dei risultati per tornare nella lotta scudetto"



Milan squadra viva e dopo il gol del Napoli ha giocato 20/25 minuti buoni, ma sembra sempre che manchi qualcosa sia davanti che dietro. E' preoccupato?

"La mia preoccupazione è principalmente dovuta ai gol che abbiamo preso, che sono gol che non si possono prendere contro una squadra come il Napoli. Io ho visto momenti di qualità, non è facile cercare spazio quando l'avversario gioca con dieci giocatori davanti all'area. Quello che è mancato, secondo me, è stato trasformare le occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo recuperato tanti palloni in zona offensiva e non abbiamo permesso al Napoli da uscire, ma se hai quattro o cinque opportunità le devi sfruttare".