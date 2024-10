Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

Il Napoli ha vinto cinque gare di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di otto ottenuta tra gennaio e febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina; inoltre, solo il Barcellona (10) ha vinto più gare rispetto al Napoli (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Romelu Lukaku ha preso parte a otto gol contro il Milan tra tutte le competizioni (sei gol e due assist), e solo contro tre squadre di Serie A ha partecipato a più reti in carriera con i club (nove contro Cagliari, Torino e Genoa). La rete contro il Milan è stata la 100ª partecipazione attiva del belga in Serie A (74 gol e 26 assist).

Tra i giocatori che hanno esordito in Serie A dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato degli assist) solo Gonzalo Higuaín (123) e Diego Milito (128) hanno impiegato meno presenze di Romelu Lukaku (137) per essere coinvolti in 100 partecipazione a rete nella competizione.

Romelu Lukaku è uno dei soli due giocatori, insieme ad Ademola Lookman, ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist in questa Serie A.

Il Napoli ha vinto quattro delle ultime cinque gare esterne disputate contro il Milan in Serie A (1P); tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 28 gare di questo tipo (12N, 12P).

Il Napoli è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 14 trasferte contro il Milan in Serie A (7V, 5N, 2P): nel periodo (dal 2011/12), contro nessuna formazione gli azzurri hanno registrato più match esterni senza sconfitte nel torneo (12 anche contro Cagliari e Fiorentina).

Romelu Lukaku è il terzo giocatore del Napoli a segnare un gol al Milan nel corso dei primi cinque minuti di gioco di un match di Serie A negli ultimi 45 anni, dopo Gökhan Inler (il 17 novembre 2012) ed Eljif Elmas (il 19 dicembre 2021).

Khvicha Kvaratskhelia, al quinto centro in campionato, ha trovato la rete in due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2023 (v Spezia e Sassuolo); quello odierno è il primo gol realizzato dal georgiano contro il Milan nella competizione.

Il Milan ha perso almeno tre delle prime nove gare disputate in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20 (cinque in quel caso).

Quella contro il Napoli è la seconda sconfitta interna per il Milan in questo anno solare in Serie A; la precedente contro l’Inter lo scorso 22 aprile (1-2).

Il Napoli è la squadra contro cui il Milan ha perso più gare nel girone d’andata nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16): sette.

Il Napoli ha subito solo cinque reti nelle prime 10 gare disputate in questa Serie A: nella loro storia solo due volte gli azzurri avevano concesso meno gol dopo lo stesso numero di partite giocate in un singolo torneo della competizione: nel 2021/22 (tre) e nel 1970/71 (quattro) – cinque anche nel 1987/88, 1979/80 e 1966/67.

Il Napoli ha tenuto la porta inviolata per quattro gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da gennaio-marzo 2023 (sei in quel caso); più in generale nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet degli azzurri (sette, come la Juventus) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Il Milan non ha trovato la rete in una gara interna di Serie A per la prima volta dal 4 novembre 2023 (0-1 v Udinese); per i rossoneri, chiusa una striscia di 18 gare casalinghe di fila con almeno un gol all’attivo.

Frank Anguissa è l’unico calciatore del Napoli ad aver servito almeno un assist con gli azzurri in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2021/22); il centrocampista non serviva un passaggio vincente nel torneo dallo scorso 7 aprile contro il Monza, anche in quel caso in un match disputato in trasferta.

Mathías Olivera ha servito un assist in Serie A a distanza di 360 giorni dall’ultimo precedente (4 novembre 2023 v Salernitana); in generale, tutti i quattro passaggi vincenti registrati dal classe ’97 nella competizione sono arrivati in gare esterne.

Nella gara contro il Milan, Khvicha Kvaratskhelia ha giocato la 100a partita con la maglia del Napoli considerando tutte le competizioni mentre Alex Meret ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze in Serie A.