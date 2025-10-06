Logo SportMediaset
PARLA L'EX

Milan, Florenzi: "Tutta un'altra squadra rispetto all'anno scorso. Leao? Non ha ancora capito quanto è forte"

L'ex rossonero dopo il pareggio tra la squadra di Allegri e la Juve: "Un punto a Torino te lo porti a casa"

06 Ott 2025 - 11:03

Anche Alessandro Florenzi ha commentato lo 0-0 tra Milan e Juve, nonché il momento positivo che sta attraversando la sua ex squadra. Florenzi, che quest'estate dopo essere andato in scadenza di contratto con i rossoneri ha annunciato il ritiro, si è detto convinto che la squadra di Allegri meritasse qualcosa in più: "Ai punti meritava di più il Milan, il rigore ha spostato tanto - le sue parole a Sky -. Un punto fuori casa contro la Juventus però te lo porti a casa. Modric? Modric è un campione, ha 40 anni ma sembra che ne abbia 25. Calcisticamente è troppo più forte degli altri, altrimenti non farebbe le prestazioni che ha fatto finora".

Al di là del risultato dello Stadium, l'ex esterno ha sottolineato il netto passo in avanti fatto rispetto alla turbolenta passata stagione: "È tutta un'altra squadra e ci sono delle basi importanti da cui sono ripartiti, come l'allenatore che conosce l'ambiente, è italiano e conosce la Serie A. Il Milan gioca una volta alla settimana ed è un vantaggio. Quando ho vinto lo scudetto con il Milan sono sicuro che lo abbiamo vinto perché siamo usciti presto dalla Champions League. Fisicamente eravamo i più forti nel finale di stagione...".

Infine un'opinione su Santi Gimenez e Rafa Leao, quest'ultimo a lungo suo compagno di squadra: "Gimenez lo vedo molto meglio fisicamente, ha sempre due occasioni a partita, vuole dire che prima o poi la butta dentro. Come inserire Leao? Per me il compito più importante che avrà Allegri sarà trovare un posto a Rafa. È migliorato tanto con Pioli, però aveva una squadra che giocava per lui. Per me non è un giocatore normale, è forte. Leao non ha ancora capito quanto è forte".

milan
florenzi

