Milan, Florenzi: "Tutta un'altra squadra rispetto all'anno scorso. Leao? Non ha ancora capito quanto è forte"

Al di là del risultato dello Stadium, l'ex esterno ha sottolineato il netto passo in avanti fatto rispetto alla turbolenta passata stagione: "È tutta un'altra squadra e ci sono delle basi importanti da cui sono ripartiti, come l'allenatore che conosce l'ambiente, è italiano e conosce la Serie A. Il Milan gioca una volta alla settimana ed è un vantaggio. Quando ho vinto lo scudetto con il Milan sono sicuro che lo abbiamo vinto perché siamo usciti presto dalla Champions League. Fisicamente eravamo i più forti nel finale di stagione...".