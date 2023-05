Milan eliminato e bocciato, ma la semifinale può essere un punto di partenza

"Il divario con l'Inter è reale: nelle ultime quattro partite non c'è stata gara". L'analisi più lucida e onesta, come sempre, l'ha fatta Paolo Maldini e il giorno dopo la dolorosa eliminazione in semifinale di Champions per mano dei nerazzurri il Milan deve ripartire proprio dalle parole del suo ex capitano, che in coda ad una serata molto amara ha fissato l'obiettivo: "Se dovessimo arrivare in Champions League sarebbe una grande stagione". Magari una "grande stagione" è eccessivo viste le troppe difficoltà in campionato dei campioni d'Italia, la precoce eliminazione in Coppa Italia e la scoppola presa in Supercoppa sempre dall'Inter, ma il concetto è giustissimo perché come ha detto lo stesso Maldini questa squadra "non è strutturata per competere su due competizioni" e il traguardo semifinale può essere un punto di partenza, un'occasione da sfruttare per investire e rinforzare la rosa.