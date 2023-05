Maldini: "Il percorso del Milan non è finito, divario con l'Inter"

QUI MILAN

Il dirigente rossonero non ha rimpianti e guarda al futuro: "Se dovessimo arrivare in Champions League sarebbe una grande stagione". Cardinale. "

Il Milan lascia la Champions League, ma questo per Paolo Maldini è solo un ulteriore passo di un percorso ancora lungo. "Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a qualificarci tra le prime quattro, aspettando poi cosa succederà alla Juventus. Essere arrivati in semifinale è stata una grandissima cosa, anche inaspettata. Certo che se incontri l'Inter la cosa brucia e fa sembrare il percorso meno bello di quello che è stato... Ma noi dobbiamo essere lucidi, bravi e onesti: siamo arrivati a questo punto inaspettatamente", ha detto a Mediaset il direttore dell'area tecnica rososnera.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "I giocatori han dato il massimo, ma l'Inter ha meritato" "Il divario con l'Inter è reale: nelle ultime quattro partite non c'è stata gara. Oggi è stata giocato un pochino meglio, ma compromessa da quella dell'andata. È una maniera quella dell'Inter di giocare che ci dà fastidio e non riusciamo a trovare contromisure, poi abbiamo fatto fatica anche contro squadre meno forti dell'Inter nell'ultimo periodo...", ha aggiunto.

Sul rinnovo di Leao: "Siamo ai dettagli, ci sono piccolissime cose da mettere a posto, ma la cosa sarà fatta sicuramente".

Voto alla stagione se arrivasse un posto in Champions? "Sarebbe 8. L'abbiamo detto l'anno scorso: non siamo strutturati ancora per competere su due competizioni, lo abbiamo detto allo stampa e ai nostri proprietari, lo sanno benissimo... È un percorso che ha portato grandi risultati sportivi ed economici. Ci sono tanti giocatori giovani. Oggi c'erano tre anni di media di differenza con l'Inter. Se dovessimo arrivare in Champions League sarebbe una grande stagione".

Pancia piena dopo lo Scudetto? "Pancia piena no, si ha quando si arriva a certi risultati, quando si vince e si rivince; al Milan non ti è consentita. Credo ci siano delle occasioni da sfruttare. Essere tornati a questo livello deve essere sfruttato, anche a livello economico investendo per rimanere fra le prima quattro e fare bene in Italia".

CARDINALE: "COMPLIMENTI ALL'INTER"

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha inviato un messaggio al termine dell'euroderby. “A nome del Milan voglio congratularmi con tutto il team dell'Inter e con i suoi tifosi per due partite ben giocate. Auguriamo loro tutto il meglio per la finale a Istanbul”, ha scritto il numero uno rossonero.