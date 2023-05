Milan, Calabria: "Ce l'abbiamo messa tutta, questo è un punto di partenza"

© Getty Images

Davide Calabria ha commentato così la cocente eliminazione del Milan contro l'Inter in semifinale di Champions League: "Abbiamo fatto anche una buona partita, ma a questi livelli devi concretizzare e non ci siamo riusciti - le parole del capitano rossonero a SportMediaset -. Sarebbe stata una partita completamente diversa se avessimo segnato all'inizio, ne sono sicuro. Ho poco da recriminare alla squadra, il peccato vero è il primo tempo dell'andata. Ai tifosi dico che è un punto di partenza, nessuno si aspettava che arrivassimo fin qui. Ci manca un passo in più, ma noi ci abbiamo messo tutto quello che potevamo. Sicuramente abbiamo peccato d'esperienza in alcuni momenti, ma ora dobbiamo pensare al campionato e a un posto Champions da conquistare".