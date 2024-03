Milan ed Emirates presentano un'installazione artistica alla Dubai World Cup

foto e video

187 maglie rossonere per l'opera del noto artista Kareemgraphy, anche Ibrahimovic a Dubai

Milan, nuova installazione alla Dubai World Cup: spettacolo unico





1 di 4 © acmilan.com SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © acmilan.com

© acmilan.com

© acmilan.com

© acmilan.com 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM AC Milan, in collaborazione con il partner Emirates, ha presentato un'installazione artistica alla prestigiosa Dubai World Cup 2024, che ha avuto luogo questo fine settimana al Meydan Racecourse di Dubai. L'installazione, creata dal noto artista Kareemgraphy, rappresenta un cavallo composto da 187 maglie Home, Away e Third, così come da maglie da portiere di AC Milan. L'opera è stata collocata su una superficie di 8x8 metri posta vicino all'anello per le parate della pista, in rappresentanza dell'unione tra sport, cultura ed arte.

La Dubai World Cup, realizzata da His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai. Rappresenta l’evento di punta della stagione ippica degli Emirati Arabi Uniti. Ed è un evento di spicco nel calendario sportivo del paese. La partecipazione di AC Milan ha simboleggiato la prima attivazione del Club a un evento ippico di Emirates, a testimonianza del forte legame che lega i Rossoneri e la prestigiosa compagnia aerea sin dal 2007. In rappresentanza del Club, all’evento hanno partecipato l’Operating Partner di RedBird Capital e Senior Advisor di AC Milan Zlatan Ibrahimovic e il Chief Commercial Officer di AC Milan Maikel Oettle.

Maikel Oettle ha espresso ammirazione per l’installazione creata assieme a Emirates: “Siamo particolarmente orgogliosi di avere avuto l’opportunità di lavorare con Emirates a questo evento straordinario. Questa installazione artistica vuole celebrare culture differenti, unendo il calcio con l’ippica. È inoltre una testimonianza dello spirito innovativo del Club. E della volontà di continuare ad espandere la propria presenza anche al di fuori del mondo del calcio.”

Boutros Boutros, Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand di Emirates ha sottolineato: “Siamo felici di vedere come i 17 anni di partnership con AC Milan e i 28 anni con la Dubai World Cup, vengano rappresentati in un modo così unico e artistico. È un altro momento importante e innovativo per i nostri clienti che potranno assistere ad un evento di livello mondiale, con partnership tra brand eccezionali e una notevole sinergia tra il mondo dello sport, della cultura e dell'arte"

L’evento ha rappresentato una nuova tappa significativa nella collaborazione tra AC Milan ed Emirates. Che rafforza ulteriormente la partnership tra i due brand, la presenza del Club in Medio Oriente. E dimostra il desiderio di entrare in contatto con diversi audience attraverso iniziative innovative.

AC Milan, uno dei 10 club più amati nella regione MENA con oltre 35 milioni di tifosi di cui 2,5 milioni solo negli Emirati Arabi Uniti. Ha aperto il suo hub regionale Casa Milan Dubai alla fine dello scorso anno. Per il Club si è trattato di un passo fondamentale nella sua strategia di espansione globale sotto la guida di RedBird Capital. A testimonianza dell’interesse di AC Milan nei confronti di un mercato in grande crescita come quello del Medio Oriente.

Vedi anche