Milan e Tolosa nel mirino della Uefa: attesa una decisione sulla partecipazione alle Coppe

STESSA PROPRIETA'

Entrambi i club appartengono a RedBird e le norme della Federcalcio europea vietano di giocare lo stesso torneo o tornei comunicanti

© Getty Images Milan e Tolosa sotto osservazione della Uefa. Il motivo? I due club hanno in comune lo stesso proprietario, la RedBird di Gerry Cardinale, e le norme della Federcalcio europea vietano a due società con lo stesso gruppo di controllo di partecipare agli stessi tornei continentali o a due tornei comunicanti tra loro: in questo caso i rossoneri si sono qualificati alla fase a gironi della Champions League grazie al quarto posto in campionato mentre la squadra francese si è guadagnata un posto in Europa League conquistando la Coppa di Francia battendo il Nantes in finale. Lunedì a Nyon inizierà l'esame della posizione dei due club e una decisione sulla loro partecipazione alle Coppe dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana.

I regolamenti della Uefa stabiliscono anche i criteri per determinare il club che deve eventualmente rinunciare alle coppe europee: quasi tutti (gerarchia delle competizioni europee, classifica in campionato, Italia meglio classificata rispetto alla Francia nel ranking Uefa), sono a favore del Milan. La Uefa analizzerà anche i casi Brighton e Union Saint-Gilloise, entrambe appartenenti all'imprenditore inglese Tony Bloom, e Aston Villa e Vitoria Guimaraes, di Nassef Sawiris.