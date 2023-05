Milan e Tolosa insieme in Europa: "Regolamento rispettato"

DALLA FRANCIA

I francese non sono preoccupati: "Già inviati i documenti per la licenza Uefa"

© Getty Images Milan (qualificazione permettendo) e Tolosa insieme in Europa. Le due formazioni potranno giocare le competizioni Uefa nonostante la stessa proprietà, ossia RedBird. Ne sono sicuri in Francia dove ha parlato il direttore generale della squadra francese fresca vincitrice della Coppa di Francia: "Non c'è problema. Chi guida il club ha preso in mano questo dossier da tempo. Pensate che abbiamo aspettato di saperlo dai giornali prima di iniziare a lavorare? No di certo - le parole di Jaubert -. Ci siamo presi degli impegni e Damien Comolli ha assicurato sabato sera in mixed zone che l'anno prossimo giocheremo l'Europa League", le parole di Olivier Jaubert a Rmc Sport.

Spazzati via i dubbi circolati negli ultimi giorni: "Non abbiamo dubbi, ci stiamo già organizzando per il sorteggio di Monaco. Conosciamo i regolamenti, li seguiamo, abbiamo inviato tutti i documenti necessari per avere la nostra licenza Uefa. Se avranno delle domande, risponderemo. In nessun momento c'è un problema".