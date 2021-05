Milan, duro confronto Donnarumma-ultras a Milanello

MILAN

I tifosi avrebbero chiesto al portiere di non giocare con la Juve senza il rinnovo

Alta tensione a Milanello poco prima della partita contro il Benevento. Un gruppo di ultras ha chiesto e ottenuto un confronto diretto con Gigio Donnarumma. In un primo momento il portiere ha rifiutato il faccia a faccia, ma poi per motivi di ordine pubblico si è presentato davanti ai tifosi. Secondo quanto si apprende, tra le parti ci sarebbe stato un duro botta e risposta. Tra l'estremo difensore e i supporter sarebbero volate parole grosse e gli ultrà avrebbero addirittura chiesto a Gigio di non giocare contro la Juve in caso di mancato rinnovo col Milan. Getty Images

La questione Donnarumma, dunque, continua a fare molto rumore in casa Milan. Come dimostra l'acceso confronto tra la delegazione di tifosi presente a Milanello e il portiere, il silenzio sul prolungamento del contratto resta un tema caldissimo. Da ambo le parti. Al momento sul prolungamento del giocatore non si registrano passi avanti e la pressione dei supporter di sicuro non allenta la tensione. Anzi.

