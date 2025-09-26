Milan, due mesi da paura: dal Napoli alla Lazio, sei big match per Allegri

Le braccia saranno tese in avanti come nella foto, i palmi delle mani verso il campo, il vocale non c'è nemmeno troppo da inventarselo: "Halma", alla toscana ovviamente. Max Allegri ripete sempre, come un mantra, che i conti si fanno a marzo, e ha ragione da vendere. I prossimi due mesi del suo Milan, però, hanno tutta l'aria di poter chiarire ampiamente le ambizioni di Modric e compagni. Perché? Nove partite, sei scontri diretti, da Milan-Napoli (domenica) fino a Milan-Lazio (weekend del 30 novembre), passando per Juve e Inter, Atalanta e Roma. Uniche discese? La Fiorentina di Pioli, il Pisa e il Parma. Per il resto, roba da mettersi le mani nei capelli o, dipende dai punti di vista, leccarsi i baffi.