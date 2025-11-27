Inter, Mkhitaryan torna in gruppo verso Pisa

Messa alle spalle la sconfitta in Champions League con l'Atletico, l'Inter è tornata al lavoro in vista della trasferta di Pisa, in programma domenica alle 15. Ad Appiano Gentile buone notizie per Cristian Chivu, con Piotr Zielinski e Yann Bisseck entrambi a disposizione. Inoltre, Henrikh Mkhitaryan è rientrato in gruppo, anche se lo staff valuterà tra venerdì e sabato il tipo di lavoro svolto dal centrocampista per capire se potrà essere convocato per la gara in Toscana. Migliorano anche le condizioni di Denzel Dumfries: l'olandese sarà monitorato per stabilire se il rientro potrà avvenire tra le sfide con Como e Liverpool o tra Liverpool e Genoa.