Roma, Ghilardi: "Aspettavo il mio momento, davanti a me ho giocatori fortissimi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Midtjylland, Daniele Ghilardi ha parlato del proprio impiego e della crescita della Roma. Queste le parole del difensore giallorosso: "Quando ho firmato qui sapevo che avrei dovuto aspettare il mio momento. Davanti ho giocatori fortissimi e ora sono contento che sia arrivata la mia occasione. Cercherò di sfruttarla al massimo. Quando ho parlato con il direttore e con la società, siamo stati chiari fin da subito: era normale che partissi dietro nelle gerarchie. Ho accettato questa situazione. Mi sono sempre allenato, ho dato il massimo e stasera cercherò di farlo anche in campo".