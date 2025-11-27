Mondiali U17, Wenger: "Formula a 48 squadre un successo per sviluppo giovani"

Arsene Wenger, responsabile dello sviluppo globale del calcio della Fifa, ha elogiato il successo della prima Coppa del Mondo U17 a 48 squadre, tenutasi in Qatar, affermando che avrà un impatto globale sullo sviluppo del gioco. "Vorrei ringraziare il Qatar per aver ospitato questa Coppa del Mondo e averla organizzata in modo perfetto. Per la prima volta si trattava di un torneo con 48 squadre. Ciò significa che, in pratica, il 25% del mondo era presente. Per tutti noi è stato un paradiso calcistico vedere quanta gioventù mondiale è qui, insieme e in grado di competere", ha sottolineato Wenger. "Abbiamo organizzato questo torneo non solo per far crescere il calcio in Qatar, ma per farlo crescere nel mondo. Siamo convinti che questo torneo cambierà il calcio nel mondo. Vogliamo che ogni Federazione si impegni a far crescere i propri giovani. E al momento non è così. Crediamo che questo torneo spingerà tutti a impegnarsi di più per sviluppare il proprio settore giovanile e la propria formazione", ha sottolineato lex tecnico dell'Arsenal.