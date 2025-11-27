Logo SportMediaset

Calcio

Mondiali U17, Wenger: "Formula a 48 squadre un successo per sviluppo giovani"

27 Nov 2025 - 18:29

Arsene Wenger, responsabile dello sviluppo globale del calcio della Fifa, ha elogiato il successo della prima Coppa del Mondo U17 a 48 squadre, tenutasi in Qatar, affermando che avrà un impatto globale sullo sviluppo del gioco. "Vorrei ringraziare il Qatar per aver ospitato questa Coppa del Mondo e averla organizzata in modo perfetto. Per la prima volta si trattava di un torneo con 48 squadre. Ciò significa che, in pratica, il 25% del mondo era presente. Per tutti noi è stato un paradiso calcistico vedere quanta gioventù mondiale è qui, insieme e in grado di competere", ha sottolineato Wenger. "Abbiamo organizzato questo torneo non solo per far crescere il calcio in Qatar, ma per farlo crescere nel mondo. Siamo convinti che questo torneo cambierà il calcio nel mondo. Vogliamo che ogni Federazione si impegni a far crescere i propri giovani. E al momento non è così. Crediamo che questo torneo spingerà tutti a impegnarsi di più per sviluppare il proprio settore giovanile e la propria formazione", ha sottolineato lex tecnico dell'Arsenal. 

 "La seconda cosa che volevamo, inoltre, è dare a ogni generazione la possibilità di giocare a livello mondiale. Analizzando il calcio nel mondo, ci siamo resi conto che l'esperienza internazionale a 17 anni è molto importante per la crescita dei giocatori e che in Europa hanno un vantaggio: giocano più partite internazionali di tutti gli altri paesi del mondo. Anche in Sud America giocano di più. Quindi vogliamo che tutto il mondo abbia la possibilità di giocare", ha sottolineato. "Quando giochi a calcio, vuoi sapere quanto sei bravo. Se torno a casa da questo torneo, penso: "Perché ho perso questa partita?". Cosa dobbiamo fare nel nostro Paese per sviluppare queste qualità? Quindi, per capire quanto sei bravo, devi competere. A 17 anni, è la fase importante del passaggio dall'allenamento alla competizione. Dai 17 ai 20 anni diventi un animale competitivo", ha concluso Wenger.

19:55
Fiorentina-AEK Atene, le formazioni ufficiali
19:24
Verona, ancora out Serdar. Vigilia tesa verso il Genoa
19:22
Roma in ansia per Koné: ko per un problema alla caviglia
18:40
Lazio: torna Dele-Bashiru, Castellanos punta il Milan
18:38
Roma, Ghilardi: "Aspettavo il mio momento, davanti a me ho giocatori fortissimi"