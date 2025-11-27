Lazio: torna Dele-Bashiru, Castellanos punta il Milan

© IPA
La vittoria contro il Lecce ha rilanciato le ambizioni europee della Lazio, ora a 3 punti dal Como sesto in classifica. Il tecnico Maurizio Sarri, oltre che per il successo ritrovato, però, può sorridere anche per i rientri di alcune pedine. A partire da Dele-Bashiru che, dopo il taglio dalla lista per il campionato causa infortunio per far posto a Basic, è stato reintegrato al posto di Hysaj: "La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj", si legge nella nota del club.
L'altra buona notizia, invece, riguarda Valentin Castellanos che, dopo il ritorno in gruppo, punta deciso alla convocazione contro il Milan per la trasferta di San Siro. Difficile vederlo subito titolare, ma l'argentino può rappresentare una pedina da giocare a partita in corso per cercare di continuare a guadagnare punti consolidando l'obiettivo di puntare all'Europa.