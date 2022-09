Milan, Dest si presenta: "Farò di tutto per convincere il club a riscattarmi"

MILAN

Il laterale, che arriva dal Barcellona in prestito: "La mia posizione preferita è il terzino, ma se serve posso giocare anche più avanti"

© ipp "Farò del mio meglio per convincere il Milan a riscattarmi". È arrivato in rossonero dal Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto nell'ultimo giorno di mercato e, dopo due spezzoni di gara con Salisburgo e Dinamo Zagabria in Champions, Sergino Dest ha già le idee chiare su quello che vuole per il futuro. "Sono un difensore versatile, posso giocare sia a destra che a sinistra - ha detto il laterale destro nella conferenza stampa di presentazione - La mia posizione preferita è il terzino, ma se serve posso giocare anche più avanti. Un passato glorioso come quello del Milan non può non essere conosciuto, con grandi campioni come Ronaldinho e Maldini. Rafael Leao fa grandi cose, cerco anche di fargli assist, ma credo sia importante il gioco di squadra".

"Se ho legato con qualcuno in particolare? Sono arrivato da pochissimo, c'è una nuova squadra e un nuovo staff - ha proseguito Dest - Mi trovo bene con tutti e mi hanno aiutato tutti. Il bello è far parte di un gruppo, senza legarsi a qualcuno in particolare. L'ambientamento? Sta andando molto bene, anche se è stato tutto molto veloce e giochiamo spesso senza aver modo di visitare la città. Con la squadra tutto bene, i compagni sono accoglienti".

Vedi anche Milan Dest: "Il mio arrivo? E' successo tutto in un giorno. Milan grande opportunità"

E ancora: "Penso che il gioco di Pioli sia molto bello e può aiutarmi, con i terzini che spingono. Quest'anno penso di poter migliorare tanto, aiutando la squadra davanti e dietro. Dovrò concentrarmi per migliorare le mie capacità difensive. Cambiare squadra e campionato è un'ottima opportunità per crescere".