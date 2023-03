Milan, contro la Fiorentina De Ketelaere torna titolare

Sabato 4 marzo, nel giorno dell'anniversario della morte di Davide Astori, Stefano Pioli tornerà a Firenze e tornerà a sedersi sulla panchina del Franchi. Una gara ricca di significati da non sbagliare assolutamente per il tecnico del Milan, che oltre che alla Fiorentina e alla corsa Champions dovrà pensare anche al Tottenham e al ritorno degli ottavi in programma mercoledì a Londra. Ecco perché per la partita contro i viola il tecnico rossonero farà un po' di turnover e dalle indicazioni che arrivano da Milanello sembra orientato a dare un'altra occasione dal primo minuto a Charles De Ketelaere, colpo da 35 milioni dell'estate rossonera.