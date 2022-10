Milan, Pioli: "Origi-Rebic una possibilità col Monza, Maignan out fino a gennaio"

VERSO MILAN-MONZA

"Sarà una gara romantica con un sapore speciale, ma non dovremo pensarci troppo. Veniamo da tre vittorie e dobbiamo continuare a spingere"

© Getty Images In casa Milan scatta l'ora del primo "derby" di Serie A contro il Monza. E Stefano Pioli tiene alta la guardia in vista della gara contro il club brianzolo dell'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. "Sarà una gara romantica con un sapore speciale, ma non dovremo pensarci troppo - ha spiegato il tecnico rossonero -. Veniamo da tre vittorie e dobbiamo continuare a spingere". Poi sulla formazione e sull'infortunio di Maignan: "Origi e Rebic insieme sono una possibilità contro il Monza, deciderò domani. Mike sarà fuori fino a gennaio".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Il regalo di compleanno

"Vorrei che la squadra riuscisse a giocare ai suoi livelli. Anche perché inizia un troncone importante di partite di seguito da iniziare bene"

Partita particolare

"Sarà una gara particolare col Monza, con un aspetto romantico. Berlusconi e Galliani han fatto la storia del Milan. Noi però dobbiamo cercare di non pensarci troppo, perché dobbiamo affrontare al meglio una partita che ha delle insidie. Veniamo da tre vittorie e dobiamo continuare a spingere"

Theo e Maignan

"Quello che è successo a Theo è stata una situazione molto spiacevole. I primi giorni era molto turbato, ma si sta scaricando sul campo e gli siamo vicini. Per Maignan siamo molto dispiaciuti per il suo infortunio. E' un giocatore importante e stava facendo di tutto per rientrare. Abbiamo fatto tutte le cose con i tempi giusti. Ha avuto un problema non allo stesso muscolo. Un infortunio che credo le terrà fuori fino a gennaio"

Rotazioni

"Ci sono due considerazioni che sto facendo. Giocheremo 7 partite in 22 giorni e nessun giocatore le disputerà tutte. Altrimenti si rischiano degli infortuni. Ho un gruppo di giocatori forti e so che la squadra non perde valore né sul piano tecnico, né sulla personalità se faccio dei cambi. Giocheranno sempre giocatori forti e la squadra è pronta per affrontare il Monza. Recuperiamo giocatori importanti come Kjaer e CDK"

Origi con Rebic?

"C'è questa possibilità, ma deciderò domani mattina e seconda di come stanno i giocatori"

Gara cruciale con altri scontri diretti

"Dobbiamo spingere. Perché per ripetere la scorsa stagione dobbiamo fare tanti punti. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Veniamo da tre vittorie di fila e dobbiamo provare a continuare. Bisogna fare tanti punti a prescindere dal calendario delle avversarie"

Distratti dalla Champions?

"Non temo questo pericolo. I giocatori sono motivati e attenti. Sappiamo che ci saranno difficoltà e insidie, ma vogliamo continuare il periodo positivo in campionato"

Meno scontri diretti fino al Mondiale

"Non si può sottovalutare nessuno nel campionato italiano. Il calendario lo possiamo rendere più agevole con le prestazioni e la qualità. La prossima gara è sempre la più difficile e la più importante da affrontare"

Squadra meno brillante col Verona

"Non siamo stati compatti. Abbiamo perso le distanze troppo presto. Eravamo divisi in due tronconi e dilatando gli spazi abbiamo dato l'impressione di essere meno performanti. Siamo stati meno lucidi anche"

Le telefonate con Berlusconi

"Questa settimana non mi ha chiamato... In passato ci siamo sentiti. SI parlava di calcio in generale e lui esprimeva le sue idee tecnico-tattiche"

Milan da shakerare con i nuovi arrivi?

"Più passa il tempo, più i nuovi sono integrati. Sono ragazzi validi e quando ci sarà bisogno e ci sarà la necessità potranno dimostrarlo. La prova di Adli era complicata col Verona, tutta la squadra non era compatta. Credo comunque gli sia servita tanto questa esperienza e potrà fare ancora meglio"

Tatarusanu

"Non è detto che non sarà toccato dalle rotazioni. E' esperto, maturo e rispettato dai compagni. Il portiere è importante anche per la costruzione del gioco. E ci servirà molto anche in questa fase"

Origi

"E' una punta completa come Giroud. Entrambi sanno lavorare tra le linee e attaccare la profondità. E' tecnico e fisico, calcia bene con entrambi i piedi e ha velocità nello spazio. La scelta dipenderà dalla loro condizione e dalle caratteristiche della partita che pensiamo di poter interpretare"

La posizione in campo di CDK

"E' un giocatore offensivo. Può giocare dentro al campo, ma anche sul centrodestra o sul centrosinistra. Può anche giocare insieme a Diaz sulla trequarti. Dipende dalla disponibilità dei giocatori. Più giocatori di qualità si hanno in campo, più probabilità si hanno di vincere"

Gabbia

"E' un ragazzo fantastico. Perfetto in tutto e per tutto. E' disponibile, serio, educato e professionale. Sono soddisfatto delle sue prestazioni. Quando viene chiamato in causa, si fa trovare pronto. E' intelligente e ha qualità anche nella costruzione. E' pronto per darci un contributo importante"

Ibrahimovic

"Zlatan non è mai banale ed è sempre molto attento e intelligente. Sa come vogliamo giocare e come prepariamo le partite. E' di aiuto per i compagni e nel confronto con me. Sta bene, ma il recupero sarà ancora lungo. Sta lavorando con determinazione, spirito e volontà. E' una presenza molto importante a Milanello"

Squadra più cattiva con le piccole

"La determinazione e la mentalità non è mai mancata alla squadra. E dobbiamo continuare in questa direzione. Dobbiamo provare a chiudere prima le partite. Carattere e spirito non sono mai mancate a questa squadra"

Ostacolo Monza

"Difende in modo aggressivo e palleggia bene con giocatori di qualità. Hanno gamba e caratteristiche complete. Da quando c'è Palladino han preso un solo gol e perso una sola gara"

Vranckx

"Assomiglia più a Tonali perché ha energie, gamba e tempi di inserimento. Un giocatore da sfruttare anche qualche metro più avanti"