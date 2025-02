Milan, Conceiçao: "Col Toro la nostra finale di Champions. Theo? Sa di aver sbagliato"

"Walker non è disponibile. Pulisic non ha 90 minuti in questo momento, Gimenez sta sempre meglio, ma non è ancora al top e ci stiamo lavorando. Quando sono arrivato avevamo tanti infortunati, alcuni ancora non sono rientrati come Loftus-Cheek. Siamo sempre un po' sul filo e non è semplice questa gestione. A volte le scelte su chi gioca e chi no possono sembrare sbagliate da fuori, ma tocca a me prenderle".