Milan, Pulisic smentisce la rottura con Conceiçao: "Mai litigato col mister e mai chiesto di andare via"

Un ulteriore indizio di come Il mondo Milan non riesca a trovare pace. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord sono partiti i processi a Theo Hernandez - primo responsabile del disastro con l'espulsione che ha condannato il Diavolo - e alla squadra in generale. Le critiche non hanno risparmiato neanche mister Conceicao, finito sul banco degli imputati per una gestione della partita che non ha convinto del tutto: dopo il rosso a Theo, il tecnico portoghese non è riuscito a raddrizzare il match. Sotto la lente di tifosi e addetti ai lavori c'è soprattutto la gestione dei cambi dell'ex Porto. Uno su tutti, la sostituzione proprio di Chris Pulisic, uno dei leader tecnici e carismatici dello spogliatoio rossonero, che ha lasciato il campo per il giovane Davide Bartesaghi, unico sostituto naturale di Hernandez a disposizione.